07:14 - La Scozia dice no all'indipendenza. Lo rende noto la Bbc citando cifre ufficiali. Il primo ministro britannico Cameron si è congratulato su Twitter con Alistair Darling, leader della campagna per il no. Messaggio anche del primo ministro scozzese Alex Salmond: "Ben fatto a Glasgow e grazie a tutti gli scozzesi per questo sostegno". Glasgow è andata controtendenza votando sì.