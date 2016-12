Scossa di 7.0 al largo del Cile

02:01 - Un terremoto di magnitudo 7.0 è stato registrato in Cile, al largo della costa. Lo segnala il sito sismologico americano Usgs, non riferendo di notizie di vittime. Tuttavia un'allerta precauzionale di tsunami è stata diramata dalle autorità locali. Circa 100mila persone sono state evacuate e fatte riparare in zone interne. Non si prevede comunque la possibilità di "un evento distruttivo", ha fatto sapere il Centro per l'allarme tsunami.