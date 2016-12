05:53 - E' di almeno 15 morti e 25 feriti il bilancio di un incidente stradale in Pakistan, dove due bus si sono scontrati nella provincia di Islamabad precipitando poi in un fiume. L'incidente è avvenuto a Salgiran, una zona di collina vicino alla località turistica di Murree. Nove dei feriti sono in gravi condizioni, mentre in nottata 5 passeggeri erano ancora intrappolati nella carcassa di uno dei bus.