Scontri Venezuela,Maduro: reagiremo

02:00 - Il presidente venezuelano, Nicolas Maduro, ha annunciato che per i responsabili delle proteste che si susseguono nel Paese da febbraio, e che ha definito un "golpe continuo" contro il suo governo, non ci saranno "né buone maniere, né impunità". "Carcere per i fascisti, carcere per i terroristi", ha tuonato durante un incontro trasmesso dalle tv. Nelle proteste antigovernative sono morte 42 persone e centinaia sono rimaste ferite.