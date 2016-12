Scontri in Ucraina, Ue preoccupata

17:04 - L'Europa esprime "profonda preoccupazione per la nuova grave escalation e per le vittime" della violenza in Ucraina. La rappresentante per la politica estera Ue, Catherine Ashton, ritiene che per giungere ad una soluzione si debba "formare un nuovo governo". Servono poi, aggiunge, "progressi nella riforma costituzionale e nella preparazione delle elezioni presidenziali". Negli scontri odierni a Kiev si registrano 5 morti e oltre 150 feriti.