Scontri in Libia, almeno 24 i morti

23:50 - Si aggrava il bilancio di degli scontri a Bengasi, in Libia: secondo una stima aggiornata i morti sono almeno 24 e i feriti quasi 150. I combattimenti, in uno scenario assolutamente confuso, hanno contrapposto guerriglieri jihadisti a ex ribelli autonomisti, entità tribali e a un gruppo paramilitare guidato da un generale in pensione e dotato di aerei ed elicotteri dell'aeronautica, che hanno effettuato pesanti bombardamenti.