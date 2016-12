00:15 - Diciassette persone hanno perso la vita domenica in una nuova ondata di violenza in Iraq. Tra gli episodi più cruenti l'esplosione di una bomba sulla strada tra Mosul e Baghdad, che ha causato sette morti. Altre sette vittime, sempre a Mosul, in diverse sparatorie. Da inizio febbraio oltre 610 persone sono morte in attentati e scontri tra forze della sicurezza e ribelli, mentre dall'inizio del 2014 le vittime sono oltre 1.600.