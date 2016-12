Scontri Birmania, uccisa bimba

07:25 - Una bambina di 11 anni è stata uccisa in Birmania da un proiettile vagante mentre le forze di sicurezza esplodevano alcuni colpi di avvertimento contro una folla che tentava di avvicinarsi ad un edificio dell'Onu, nell'ovest del Paese. Lo ha riferito la Polizia. La bambina era in casa, quando le forze di sicurezza hanno sparato per disperdere la folla, ha detto il colonnello Min Aung all'Afp, precisando che non ci sono state altre vittime.