Sciopero della metro, Londra nel caos

12:40 - Caos nei trasporti di Londra per lo sciopero di 48 ore della metropolitana, iniziato ieri sera alle 21 e che si protrarrà fino a venerdì. Secondo la Bbc, sono milioni le persone che hanno subito forti disagi e hanno dovuto scegliere mezzi alternativi per arrivare al lavoro. Quasi impossibile trovare un taxi libero e i bus sono stracolmi per sopperire alla mancanza della 'Tube', il principale mezzo di trasporto per i londinesi.