da 209 chilometri a San Paolo in Brasile Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza trasporto. Caos totale nella megalopoli dove vivono circa 20 milioni di persone. E tra una settimana inizieranno i Mondiali di calcio Tweet google 0 Invia ad un amico

12:51 - A pochi giorni dal fischio d'inizio dei Mondiali di calcio, uno sciopero a oltranza dei lavoratori della metro ha fatto piombare il già caotico traffico di San Paolo, in Brasile, in un incubo infinito. L'ingorgo da record, lungo 209 chilometri, si è creato nelle strade della megalopoli dove vivono circa 20 milioni di persone. Centinaia di migliaia di persone sono rimaste senza trasporto.

Ad aggravare la situazione anche la decisione dei lavoratori di San Paolo, la città che ospiterà la gara d'apertura, hanno deciso di avviare lo sciopero ad oltranza per una settimana. La misura di forza, che coinvolge circa 4,5 milioni di passeggeri, è stata votata al termine delle trattative per chiedere un aumento del salario del 16,5%.



Presso lo stadio Iatquerao, dove si giocherà l'incontro d'avvio, passeggeri inferociti hanno invaso la stazione della metro. Sia il movimento dei senza tetto sia un gruppo di poliziotti hanno protestato davanti allo stadio, promettendo di voler ripetere la mobilitazione tra una settimana.



Il megaingorgo di 209 chilometri è un record per quest'anno, ma è solo il terzo più lungo della storia della megalopoli brasiliana. Scioperi hanno colpito anche Rio de Janeiro, dove il 13 luglio è in programma la finale dei Mondiali, e altri città sedi delle partite, quali Salvador Bahia e Recife.