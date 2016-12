01:09 - Un aereo della US Airways, in volo da Venezia a Philadelphia, è stato deviato a Dublino dopo che alcuni membri dell'equipaggio si sono sentiti male. L'aereo è atterrato nella capitale irlandese senza problemi, atteso dai mezzi d'emergenza. La compagnia ha reso noto che "ci sono stati problemi medici per molti assistenti", ma "non ci sono state segnalazioni per piloti e passeggeri".