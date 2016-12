Sarkozy: "Hanno voluto umiliarmi"

19:50 - "C'è stata la volontà di umiliarmi". Così l'ex presidente francese, Nicolas Sarkozy, sull'arresto-lampo che lo ha coinvolto per corruzione in atti giudiziari, traffico d'influenza e violazione del segreto investigativo. Al ministro socialista del Bilancio, Jerome Cahuzac, accusato nel 2013 di aver mentito davanti al Parlamento per i suoi conti correnti all'estero, "non avevano fatto fare un secondo fermo" giudiziario, aggiunge in un'intervista in tv.