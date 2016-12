Cresce la tensione in Crimea. L'esercito russo mercoledì ha occupato quasi tutte le basi militari ucraine presenti nella penisola. Le forze armate di Kiev sono pronte a combattere e l'ambasciatore ucraino all'Onu ha detto di avere "indicazioni" per cui la Russia sia pronta a lanciare "un intervento su larga scala a est e sud dell'Ucraina". E Mosca applica delle controsanzioni nei confronti degli Stati Uniti: presi di mira nove componenti dello staff di Obama.

20:34 Ministro Difesa russo: non attaccheremo

"Le truppe russe sono al confine con l'Ucraina solo per alcune esercitazioni militari, non per attaccare". Lo ha detto il ministro della Difesa russo, Sergei Shoygu, parlando a Washington col capo del Pentagono, Chuck Hagel.

20:17 Kiev: risposta militare a tentativi annessione Est

L'Ucraina risponderà "militarmente" a tutti i tentativi russi "d'annettere" le regioni dell'est filo-russo del Paese. Lo ha detto il premier ucraino Arsenij Iatseniuk. "Voglio avvertire ufficialmente la Russia: risponderemo fermamente, anche con mezzi militari a tutti i tentativi di impossessarsi dell'Ucraina", ha dichiarato il capo del governo.

19:06 Flotta russa, nessun attacco a nave Ucraina

La notizia di un "attacco a una nave ucraina, la Ternopil" nel porto di Sebastopoli "è falsa": lo dice il responsabile per i rapporti con la stampa della Flotta russa del Mar Nero. Questa versione è poi confermata da altre fonti qualificate dei militari russi.

18:56 Uomini armati sequestrano nave ucraina a Sebastopoli

Un gruppo di uomini armati ha sequestrato la corvetta ucraina Ternopil, all'ancora a Sebastopoli. Lo ha annunciato il portavoce del ministero ucraino della difesa in Crimea, Vladislav Seleznev. Durante l'attacco sono state utilizzate granate assordanti e sono state udite raffiche di armi automatiche, ha aggiunto il portavoce spiegando di non avere notizie sulla sorte dell'equipaggio.

17:21 Sanzioni Russia contro consiglieri Obama e McCain

La lista russa delle sanzioni contro gli americani comprende nove persone. Fra loro tre consiglieri di Obama - Caroline Atkinson, vice assistente per la sicurezza nazionale, Daniel Pfeiffer e Benjamin Rhodes - il senatore McCain, il leader dei senatori democratici Harry Reid e lo speaker della Camera dei rappresentanti John Boehner.

16:54 Mosca annuncia sanzioni simmetriche contro Usa

Il ministero degli Esteri russo ha annunciato l'introduzione di sanzioni reciproche e di pari numero, contro dirigenti e parlamentari americani.

16:29 Ban Ki-moon propone l'invio di osservatori

Il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, dopo l'incontro con Putin al Cremlino ha proposto il dispiegamento di osservatori dell'Onu in Ucraina.

16:17 Alfano: "Serve un messaggio forte, ma evitando un precedente drammatico"

Al prevertice del Ppe "si sta discutendo su quello che può essere il sistema più efficace per far comprendere la posizione forte dell'Europa sul tema dell'Ucraina e al tempo stesso evitare che questo rappresenti un precedente drammatico per il futuro". Così il ministro dell'Interno e leader dell'Ncd, Angelino Alfano. All'incontro ha preso parte anche il premier ucraino, Arseniy Yatsenyuk.

16:15 F16 turchi in volo per aereo spia russo

Otto F16 turchi si sono alzati in volo quando un aereo militare di sorveglianza russo IL-20 si è avvicinato al confine sul Mar Nero. E' il terzo incidente di questo tipo registrato nella zona nelle ultime settimane, da quando la crisi della Crimea ha teso i rapporti fra i due paesi. L'aereo russo è rimasto nello spazio aereo internazionale.

16:14 Merkel: pronte sanzioni economiche

"Metteremo bene in chiaro che, in caso di un'ulteriore escalation, siamo preparati a introdurre sanzioni economiche" contro la Russia. Lo ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel al suo arrivo al vertice Ue.

16:13 Obama: possibili sanzioni su interi settori dell'economia

Gli Usa potrebbero imporre su interi settori dell'economia russa sanzioni che avrebbero forti ripercussioni su tutto il settore in Russia. Lo ha affermato il presidente americano, Barack Obama, annunciando anche sanzioni contro nuovi responsabili russi per la crisi in Ucraina.

16:11 Crimea, Obama: "Profondamente preoccupati dalla crisi"

"Gli Stati Uniti sono profondamente preoccupati per la situazione in Crimea". Lo ha detto il presidente americano, Barack Obama, parlando di "referendum illegale e movimenti illegittimi" delle truppe russe.

16:03 Hollande: annullato vertice Ue-Russia di giugno

Il vertice Ue-Russia di giugno sarà annullato, come è stato annunciato dal presidente francese Francois Hollande al suo arrivo al vertice Ue. A Bruxelles, i leader dei 28 Paesi discuteranno sulla situazione in Ucraina e sui rapporti con la Russia.

14:36 La Duma ratifica l'annessione

La Duma, il ramo basso del Parlamento russo, ha ratificato il trattato di annessione della Crimea. Lo riferisce l'agenzia di stampa Itar-Tass.

13:34 Schulz: "Possibili altre sanzioni alla Russia"

"Non si possono escludere ulteriori sanzioni incluse sanzioni economiche più gravi" nei confronti della Russia che "sta aggravando le cose" ma allo stesso tempo l'Ue deve "verificare se è possibile una de-escalation e cooperare". Così il presidente dell'Europarlamento, Martin Schulz, al suo arrivo al prevertice dei leader socialisti.