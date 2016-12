San Paolo, continua sciopero metro

02:00 - I dipendenti della metropolitana di San Paolo, in Brasile, hanno deciso di proseguire lo sciopero ad oltranza, giunto oggi al quarto giorno e giudicato "illegale" dal Tribunale regionale del lavoro. Una decisione che minaccia di creare pesanti disagi in vista della partita inaugurale del Mondiale, in programma giovedì nella capitale paulista. Al termine di una infuocata assemblea, il sindacato ha votato per il proseguimento dello sciopero.