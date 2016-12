31 marzo 2014 Sale la tensione tra le due Coree

12:26 - Scambi di artiglieria nelle acque del mar Giallo tra le due Coree. Secondo quanto riferisce l'agenzia Yonhap, la Corea del Sud ha risposto a colpi sparati dal Nord e caduti oltre la linea di confine in acque sudcoreane. Il governo di Seul ha deciso l'evacuazione d'urgenza dei residenti delle isole di confine a causa delle esercitazioni militari e dei tiri di artiglieria in corso da parte di Pyongyang.

In precedenza la Corea del Nord aveva istituito una "no-fly e no-sail zone" su una sezione del mar Giallo lasciando ipotizzare, col bando al trasporto aereo e marittimo, il lancio di nuovi missili o razzi, confermati poi dagli ultimi eventi. Giovedì l'Onu ha condannato Pyongyang per i ripetuti test di vettori a corto raggio e di due Rodong, missili a media gittata caduti nel mar del Giappone dopo circa 650 chilometri.



Il Nord ha sparato diversi colpi nelle acque sopra la Northern Limit Line (Nll), la linea di confine marittima tra i due Paesi, non riconosciuta però da Pyongyang. Una serie di colpi è finita sotto la Nll, secondo quanto detto dallo Stato maggiore congiunto di Seul, e ha provocato la dura reazione della Corea del Sud che ha risposto con decine di colpi di artiglieria utilizzando gli obici K-9 semoventi e spedendo i caccia F-15K nei pressi del confine marittimo. I residenti nell'isola settentrionale di Baengnyeong sono stati fatti evacuare in rifugi temporanei.



L'ultimo incidente del genere risale a novembre del 2010, quando il Nord bombardò con l'artiglieria pesante l'isola di Yeonpyeong, provocando la morte di quattro sudcoreani, due civili e due militari.