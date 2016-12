17:35 - Il ministero degli Esteri di Mosca, dopo che anche Donetsk ha proclamato l'indipendenza da Kiev e convocato un referendum per l'annessione della regione alla Russia, chiede alle autorità ucraine di avviare una riforma costituzionale: "Per ottenere una stabilità a lungo termine, il Paese deve trasformarsi in uno Stato federale", si legge in una nota.