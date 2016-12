12 giugno 2014 Russia, spopola la t-shirt di Putin

conquistatore della Crimea La maglietta è stata ideata, assieme alle altre che raffigurano il presidente, per "celebrare le molte vittorie della Russia sullo scenario internazionale"

08:15 - L'annessione della Crimea potrà anche avere creato problemi alla Russia a livello internazionale, ma il presidente, Vladimir Putin, con il suo espansionismo è diventato l'eroe dei patrioti, dei nostalgici dell'Urss e dei fautori della Grande Russia. La testimonianza arriva da dove non ci si aspetta: dal mercato. Dove spopolano le magliette con l'effigie di Putin in diverse situazioni, compresa quella dove viene dipinto come conquistatore della Crimea.

I designer che hanno ideato le magliette hanno raccontato al britannico Guardian di essere stati ispirati "dalle numerose vittorie russe sulla scena internazionale" negli ultimi mesi, con "due vittorie olimpiche (alle paralimpiadi, ndr), il titolo mondiale nell'hockey e l'annessione della Crimea. E dopo tutto questo non è difficile vedere la Russia come una nazione vittoriosa".



In tutto, in vendita ci sono 15 magliette con l'immagine di Putin: da quella con la foto severa e ufficiale a quella con il parka militare, per arrivare a quella celebrativa della Crimea.