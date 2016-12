Russia, spari in una cattedrale: 2 morti. Tra le vittime una suora

09:24 - Attimi di terrore sull'isola russa di Sakhalin. Un uomo armato ha aperto il fuoco nella cattedrale del luogo, uccidendo una suora e un fedele e ferendo altre sei persone. Lo ha annunciato la polizia, precisando che l'uomo che ha sparato ha 25 anni ed è già stato arrestato. Risulta essere un dipendente di una società di sicurezza. Lo riferisce la Bbc

La polizia ha riferito che le sei persone rimaste ferite durante la sparatoria nella cattedrale dell'isola di Sakhalin non sono in gravi condizioni. Mosca ha rafforzato le misure di sicurezza su tutto il suo vasto territorio in occasione dei Giochi olimpici invernali inaugurati venerdiì scorso a Sochi che si trova a circa 7.500 km ad ovest dell'isola nell'Estremo oriente russo. La minaccia principale per il Cremlino è costituita dai militanti islamici del Caucaso.