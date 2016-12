28 maggio 2014 Russia, rapimento in pieno giorno Il ragazzo è stato caricato nel baule di un'auto da tre energumeni mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali Tweet google 0 Invia ad un amico

09:20 - Un giovane attraversa una strada cittadina sulle strisce pedonali. Un'auto sfreccia ad alta velocità e non si ferma per far passare il pedone. Lui allora si stizzisce e lancia contro la vettura un bicchiere per bevande che aveva in mano. Il veicolo a quel punto si stoppa. Tre energumeni scendono, afferrano il ragazzo, lo caricano nel baule dell'auto e ripartono.

