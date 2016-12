23:55 - Il segretario alla Difesa Usa, Chuck Hagel, ha avuto un colloquio telefonico con il collega russo, Sergei Shoigu, al quale ha chiesto chiarimenti sul convoglio umanitario di Mosca per l'Ucraina. Secondo il Pentagono, Shoigu ha "garantito" che nessun militare russo si trova nel convoglio, che Mosca non intende creare pretesti per un intervento in Ucraina e che gli aiuti saranno distribuiti sotto l'egida della Croce Rossa.