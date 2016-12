07:42 - Un giornalista Usa, David Satter, che lavora in Russia dal 2003 per Radio Free Europe/Radio Liberty, è stato espulso dal Paese come persona non grata dopo aver realizzato una serie di servizi sulle manifestazioni filo europee a Kiev. Il presidente dell'emittente, Kevin Close, ha fatto sapere che l'ambasciata Usa ha già emesso una nota di protesta formale.