22:18 - "La Russia non vuole una guerra, e nemmeno i russi". Lo ha detto l'ambasciatore Vitaly Churkin, delegato di Mosca alle Nazioni Unite, nel corso della riunione del Consiglio di Sicurezza sull'Ucraina, rispondendo direttamente al premier ucraino. Churkin ha precisato che la Russia non vuole "alcun ulteriore inasprimento della crisi Ucraina. Il voto in Crimea rappresenta il suo diritto all'autodeterminazione".