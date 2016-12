Russia a Kiev: uso forza mina pace

13:55 - "L'uso della forza da parte di Kiev nel sud-est dell'Ucraina rischia di far saltare gli sforzi per una soluzione diplomatica della crisi". L'avvertimento è del ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, dopo i nuovi scontri che si sono scatenati in alcune città dell'est tra filo-russi e forze militari ucraine. Il ministro ha detto che in tal modo è a rischio anche la riunione prevista il 17 aprile a Ginevra tra vertici di Usa, Russia, Ue e Ucraina.