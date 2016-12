Ruanda, ucciso ex capo intelligence

08:29 - Patrick Karegeya, ex capo dell'intelligence estera del Ruanda e oppositore in esilio in Sudafrica del presidente ruandese Paul Kagame, è stato "strangolato, assassinato" in un hotel di Johannesburg. Lo ha annunciato il suo partito, il Congresso nazionale del Ruanda (Rnc). "L'opposizione del Ruanda è molto triste nell'annunciare l'assassinio del colonnello Patrick Karegeya a Johannesburg", si legge in un comunicato dell'Rnc.