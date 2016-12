19:29 - Israele accusa Hamas di aver "violato la tregua per l'undicesima volta", come scrive su Twitter il premier Benyamin Netanyahu "sparando razzi su Israele". Sull'altro fronte la popolazione di Gaza in fuga non sa più dove scappare. Mentre i raid di Tel Aviv sulla Striscia continuano, in tanti lasciano le case, ma molte famiglie preferiscono rimanere sperando che si trovi un accordo in extremis per il cessate il fuoco.