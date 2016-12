Rotta la tregua in Medio Oriente: razzo da Gaza verso Israele

20:02 - Tradita la tregua a Gaza. Per la prima volta dalla fine dei combattimenti, avvenuti il 26 agosto, un razzo è stato sparato dalla Striscia ed è esploso nei territori israeliani. Vanno così in frantumi le parole del ministro della difesa, Moshè Yaalon, che aveva affermato: "Con o senza rinnovo della tregua al Cairo le esplosioni non riprenderanno".

Il razzo è esploso senza provocare danni in una zona aperta nei pressi di un villaggio israeliano di frontiera a ridosso della Striscia di Gaza. Secondo Haim Yellin, uno dei dirigenti della popolazione civile della zona, ancora non è chiaro se il razzo (ma, secondo altre fonti, potrebbe essere stato un colpo di mortaio) sia stato sparato durante esercitazioni di gruppi armati a Gaza, oppure se rappresenti un attacco diretto contro gli abitanti israeliani del posto. In ogni caso, ha aggiunto, la popolazione locale "si attende dall'esercito una reazione energica. Non siamo disposti ad accettare come una fatalità lanci sporadici di razzi contro di noi".