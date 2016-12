Romeni e bulgari, via le barriere Liberi di lavorare nell'Unione europea

16:30 - Dal primo gennaio 2014 sono cadute le ultime restrizioni per la libera circolazione dei lavoratori bulgari e romeni in tutti i Paesi dell'Unione europea: per loro non sarà più necessario alcun permesso. "Credo che la facilitazione della libera circolazione possa svolgere un ruolo nella lotta contro la disoccupazione", ha commentato il commissario europeo al Lavoro, Laszlo Andor.