Romania, donna riga le auto in sosta: "Lo faccio perché ho le mie ragioni"

11:50 - Rabbia o indignazione. O tutte e due insieme. Possono essere queste le reazioni a quanto filmato in un quartiere della città romena di Cluji. Rabbia perché far riparare una vettura per il gesto di una folle costa. Indignazione perché un atto simile non merita di passar inosservato e impunito. La scena è la peggiore: una donna di mezza età passeggia sul marciapiede e, come se nulla fosse, estrae dalla borsa un punteruolo. La sconosciuta si avvicina alle auto in sosta e le riga. Come se nulla fosse. Nemmeno il fatto di venire ripresa da un passante la fa desistere. Anzi: alla fine spiega lei stessa perché lo fa.