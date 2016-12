Romania, bulli contro un'anziana

10:26 - Noia? Non sapere che altro fare? Così prendere di mira un'anziana, facendola roteare come una fune, diventa uno spassosissimo passatempo per questo gruppo di giovani romeni, che si diverte a far spaventare la povera donna, che corre e grida impaurita mentre i bulli se la ridono. E' successo a Jilava, vicino a Bucarest. La crudele bravata è stata pubblicata in Rete. Le immagini mostrano i ragazzi che incitano uno dei bulli a proseguire il gioco.

L'anziana cerca di scappare disorientata, ma viene ripresa e sottoposta alla crudele tortura. Dopo la pubblicazione del video su Facebook, le forze dell'ordine si sono attivate per identificare le persone all'interno del gruppo e intraprendere azioni disciplinari nei loro confronti. Uno dei bulli, un 17enne, è stato rintracciato e arrestato per disturbo delle quiete pubblica, ma potrebbe uscire in pochi giorni pagando una penale di 30 euro.