18:51 - E' stato arrestato, in Romania, Vincenzo Cesarano, il criminale inserito nell'elenco dei 100 latitanti più pericolosi dal Viminale. L'uomo è stato preso dalla polizia a un centinaio di chilometri da Bucarest ed era ricercato in ambito internazionale per un provvedimento emesso dal gip di Napoli per tentata estorsione.