10:54 - Grande attesa per la visita lampo di Elisabetta II, che giovedì torna a Roma con il principe consorte dopo 14 anni. La regina, però, ripartirà nella stessa giornata. Due gli incontri "storici" con il presidente Giorgio Napolitano, verso il quale la sovrana nutre profonda stima, e papa Francesco. L'udienza in Vaticano con la regina, capo della Chiesa anglicana, avverrà in forma privata.

Con il quasi coetaneo Napolitano - 88 anni il 21 aprile lei, 89 il 21 giugno lui - l'ultimo incontro risale al 2011 a Londra. In quell'occasione, Elisabetta e il capo dello Stato ebbero un lungo colloquio in inglese, lingua parlata perfettamente dal presidente, sulla situazione italiana. Poi la visita in programma per l'anno scorso è saltata a causa di un malore che colpì la sovrana.



Il pranzo al Quirinale - I due si ritroveranno per un pranzo riservato al Quirinale, al quale secondo indiscrezioni parteciperanno solo una decine di persone. Top secret il tema del colloqui che avranno Sua maestà e Napolitano. Probabile che si parli della situazione internazionale e della recente visita a Londra del premier Matteo Renzi. Mistero anche sul menù del pranzo preparato dal cuoco del Quirinale. L'unica indicazione arrivata da Buckingham Palace è che sia leggero. Sperando di evitare l''errore' dell'ultima visita a Roma della Regina quando alla cena a Villa Madama dell'allora presidente del Consiglio Giuliano Amato fu servito capretto, scelta sbeffeggiata il giorno dopo dai giornali britannici.



L'udienza informale dal Papa - Dal Quirinale al Vaticano. Tra il capo della Chiesa anglicana e Papa Francesco l'udienza privata avverrà alle 15 nello studio del Pontefice, una saletta di piccole dimensioni presso l'Aula Paolo VI, al di fuori dei canoni dell'ufficialità che normalmente per tutti i capi di Stato e di governo contemplano il faccia a faccia a Palazzo apostolico. Sarà il primo incontro per la sovrana e il Pontefice: alla messa di inizio pontificato del 19 marzo 2013, infatti, il Regno Unito era rappresentato dal Duca di Gloucester. Un incontro per il quale Elisabetta non indosserà né il velo né l'abito nero come invece aveva fatto nei suoi precedenti colloqui con ben cinque pontefici: da Pio XII nel 1951 a Roma, quando non era ancora regina; a Benedetto XVI, durante la sua visita apostolica in Scozia. Nella delegazione ristretta che accompagnerà in Vaticano la Regina ci sarà anche il duca di Edimburgo.