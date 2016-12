Rivoluzione francese, mai più mail di lavoro dopo le 18

11:36 - Stop della Francia all'invio di telefonate, messaggi e mail al di fuori dell'orario lavorativo, ossia dopo le 18. Ci sono voluti sei mesi di negoziati e due sindacati per strappare l'accordo all'industria hi-tech. Prima e dopo l'ufficio, gli alert luminosi sugli smartphone francesi saranno riservati allo svago. Una rivoluzione per gli impiegati della tecnologia, ormai rassegnati all'always on come a un male necessario.

Liberté dopo le 18 - L'accordo riguarda un milione di lavoratori nelle alte tecnologie e nella consulenza (tra cui le divisioni di Google, Facebook, Deloitte e PwC). Le aziende che hanno firmato l'accordo dovranno inoltre garantire che non eserciteranno sui loro dipendenti nessuna pressione in questo senso. Mentre ormai sono già tantissimi ad aggiungere in fondo ai loro messaggi: "Niente mail di lavoro dopo le 18".



Rispetto del riposo - Per alcuni, questa scelta potrebbe essere un autogoal e minare la competitività francese visto che società straniere sono costrette a inviare mail o comunicazioni al di fuori degli orari d'ufficio, per il fuso orario. Una delle grandi novità dell'accordo è affermare l'"obbligo di disconnettersi dagli strumenti di comunicazione a distanza", per garantire il rispetto della durata minima di riposo imposta dalle norme sul carico di lavoro. Una nuova nozione dei diritti del lavoratore alla luce delle nuove tecnologie che potrebbe essere un esempio anche in altri settori produttivi. E, magari, varcare anche il confine alpino.