22 gennaio 2014 Rio de Janeiro, si lavora per restaurare il Cristo danneggiato da un fulmine La statua simbolo della città è alta 38 metri e si trova sulla sommità del monte Corcovado

12:42 - Dopo la tempesta di fulmini che alcuni giorni fa si è abbattuta su Rio de Janeiro, in Brasile, e che non ha risparmiato il Cristo Redentore, che domina dal monte Corcovado la città, si corre ai ripari. Gli operai sono infatti al lavoro sulla cima della statua, alta 38 metri, per sistemare il dito rimasto danneggiato.