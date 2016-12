Rifiuta di togliere foto di un suicidio: è polemica su Facebook in America

07:47 - Un ex marine si toglie la vita, posta le foto del suicidio su Facebook e il social network si rifiuta di rimuoverle nonostante le richieste dei parenti: una decisione che ha sollevato non poche polemiche negli Stati Uniti. Solo dopo alcuni giorni di forti pressioni, Facebook ha accettato di rimuovere le immagini che, sosteneva il social network, non violavano nessuna delle regole.

A decidere di togliersi la vita annunciandolo online è stato l'ex marine Daniel Rey Wolfe, che domenica scorsa ha messo in atto il suo proposito e ha postato le fasi del proprio suicidio. Secondo quanto riportato da gawker.com, nonostante le richieste della famiglia Facebook ha rifiutato di cancellare le immagini per una sottile distinzione tra l'incitamento alla violenza, che è vietato dalle regole del social network, e la violenza contro se stessi, che invece non fa parte dei divieti. Inoltre, secondo il social, lasciare online le immagini e i post di un aspirante suicida può aiutare familiari, amici e forze dell'ordine a intervenire per salvarlo.



Dopo la prima richiesta rifiutata alla famiglia si è però scatenata la polemica, e alla fine, dopo diversi giorni, anche grazie all'intervento dell'associazione dei veterani, Facebook ha deciso di rimuovere le immagini.