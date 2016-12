Reporter libero, Rice: siamo felici

00:05 - "Oggi il popolo americano condivide la gioia e il sollievo che prova la famiglia di Theo" Curtis, il giornalista americano liberato in Siria dopo essere rimasto per due anni in ostaggio di un gruppo jihadista. Lo ha affermato Susan Rice, Consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca. Allo stesso tempo, ha affermato, continueremo ad usare tutti i mezzi a nostra disposizione per ottenere la liberazione degli altri ostaggi americani".