Renzi: "Yes we can vale anche per noi" Obama: "Usa sempre a fianco di Italia"

La sfida lanciata da Barack Obama alle relazioni tra Ue e Usa "è affascinante". Così ha detto Matteo Renzi al termine dell'incontro con il presidente degli Stati Uniti, definendolo "una grande fonte di ispirazione" e dicendo che il suo "yes we can" vale anche per l'Italia. I due leader hanno fatto riferimento "alla difesa di valori e ideali comuni". Obama: "Italia e Usa sempre amici. Ho fiducia nelle riforme di Renzi".

18:39 Terminata visita di Obama al Colosseo

Il presidente americano, Barack Obama, ha appena lasciato il Colosseo, al termine della visita privata, e sta andando a Villa Taverna, residenza dell'ambasciatore Usa a Roma.

18:34 Obama al Collosseo: più grande degli stadi di baseball

"Eccezionale, incredibile... è più grande di alcuni degli attuali stadi di baseball!". E' l'espressione di ammirazione del presidente Usa Barack Obama in visita al Colosseo secondo quanto riporta il pool dei giornalisti americani al suo seguito.

18:10 Renzi a Obama: con burocrati attuali niente Colosseo

"Se il Colosseo fosse stato progettato in questi anni, un burocrate lo avrebbe bloccato, definendolo una spesa che non ci possiamo permettere". Così Matteo Renzi a Barack Obama, poco prima che il presidente si recasse in visita privata all'anfiteatro Flavio.

17:41 Obama arrivato al Colosseo

Il presidente Obama è giunto al Colosseo per una visita nella quale sarà accompagnato dal ministro dei Beni culturali Dario Franceschini.

17:21 Renzi: "Non siamo la Cenerentola d'Europa"

"L'economia italiana è in grado di affrontare gli impegni in Ucraina e anche una crisi energetica. Abbiamo sì un grande debito pubblico ma un risparmio privato 4 volte il debito e un avanzo primario. Non siamo la Cenerentola d'Europa, usciamo da una subalternità culturale". Così Matteo Renzi rivolto ai giornalisti italiani dopo l'incontro con Obama.

17:20 Renzi: "Speriamo in accordo Ue-Usa nel semestre italiano"

"Speriamo di chiudere l'accordo commerciale" tra Ue e Usa "nel nostro semestre" di presidenza europea o, se non ce la facciamo, "nel 2015". Lo ha detto il premier Matteo Renzi.

17:14 Renzi: "Sulla difesa rispettiamo gli impegni"

"Ha ragione Obama quando dice che la libertà non è gratis. L'Italia ha sempre fatto la sua parte consapevole delle proprie forze. Il tema dell'efficienza dei costi della pubblica amministrazione e della difesa sono sotto gli occhi di tutti e nel rispetto della collaborazione provvederemo a verificare i nostri budget". Così Matteo Renzi.

17:08 Obama: "Gap tra Usa e Ue in spese difesa Nato è troppo alto"

Il gap tra le spese di difesa Usa ed europee in seno alla Nato "è diventato troppo significativo", ha detto Obama, secondo cui ognuno deve farsi carico della propria parte di fardello. "Non ci può essere una situazione in cui gli Usa spendono più del 3% del loro Pil nella difesa, gran parte concentrato in Europa" mentre "l'Europa spende l'1%: il divario è troppo grande", "siamo una partnership nella Nato" e bisogna "fare in modo che tutti paghino la giusta quota".

17:06 Difesa, Obama: "Anche in Italia spazio per risparmi"

"Negli Usa abbiamo ridotto le spese per la difesa, riconosco che in Europa, ne ho parlato con Napolitano e Renzi, ci sono opportunità per una maggiore efficienza e rendimento". Così Barack Obama rispondendo ad una domanda sui tagli dell'Italia alle spese per la difesa, come sugli F35. "C'è tuttavia un certo impegno irriducibile che i Paesi devono avere se vogliono essere seri nell'alleanza Nato e nella Difesa".

16:55 Obama: "La gente negli Usa impazzirebbe per visita Papa"

"La gente negli Usa impazzirebbe per vedere papa Francesco": lo dice il presidente Usa, Barack Obama, parlando dell'invito rivolto al Pontefice per una visita negli Stati Uniti.

16:51 Obama: "Raddoppiare sforzi per lavoro giovani"

"Chi gode della globalizzazione è ai vertici ma chi è in mezzo ha sempre più dei problemi. Dobbiamo raddoppiare gli sforzi per educare i giovani e fornire competenza per il lavoro. E' fondamentale sostenere i giovani e i disoccupati e so che il governo italiano lo sta facendo". Così Barack Obama dopo l'incontro con Matteo Renzi.

16:49 Obama: "Sterile dibattito Ue crescita-austerity"

Il dibattito in Europa tra "crescita e austerity è un dibattito sterile: le finanze pubbliche devono essere in ordine ma più si cresce e più i conti sono in ordine". Lo ha detto Barack Obama a Villa madama con Matteo Renzi.

16:45 Obama: "Ho fiducia nelle riforme di Renzi"

Barack Obama si è detto fiducioso sulle riforme di Matteo Renzi. "Il premier saprà portare avanti l'Italia", ha affermato il presidente degli Stati Uniti al termine dell'incontro.

16:43 Renzi: "Italia non ha alibi, cambiamo noi stessi"

"L'Italia non ha alibi, agli italiani dico: non cerchiamo scuse, dobbiamo cambiare noi stessi". Così il premier, Matteo Renzi, all'incontro stampa con Barack Obama.

16:42 Obama: "Apprezzato ruolo Italia per armi Siria"

"Tutto il mondo ha apprezzato il ruolo che l'Italia ha svolto per la distruzione delle armi chimiche siriane", mettendo a disposizione un "porto italiano" per il trasbordo. Lo ha detto il presidente Usa, Barack Obama a Villa Madama con Matteo Renzi.