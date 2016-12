Renzi: "Mare Nostrum continua"

14:22 - "Mare Nostrum continua perché un popolo civile non manda alla deriva un barcone con bambini, ma li salva". Lo ha annunciato il premier Matteo Renzi, chiedendo alla Ue, però, "un rafforzamento di Frontex (l'agenzia europea per il controllo delle frontiere) con maggiori investimenti". "Non è possibile - ha aggiunto - che nel 2014 si consenta a una nave carica di bambini di andare a fondo perché non sappiamo di chi sia la competenza".