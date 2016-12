Renzi: crescita è esigenza per Ue

12:29 - "La crescita non è una richiesta dei Paesi che stanno peggio, è ciò che serve all'Europa". Lo ha detto Matteo Renzi nel suo intervento al pre-vertice dei socialisti europei a Parigi salutando positivamente l'impegno di Juncker per i 300 mld di investimenti. "Dobbiamo fare dell'Europa un luogo che serve ai cittadini", ha sottolineato il premier, aggiungendo che non è in discussione il rispetto degli accordi, così come ha sempre ribadito l'Italia.