Regalo di Lady D al principe Harry: 12 milioni per il suo 30esimo compleanno

12:34 - Un regalo molto speciale attende il principe Harry per il suo 30esimo compleanno che si celebra il 15 settembre. Riceverà infatti la sua parte di eredità dalla madre Diana scomparsa esattamente 17 anni fa (il 31 agosto 1997), che secondo il Sunday Times si aggira attorno ai 10 milioni di sterline, più di 12 milioni di euro. Si tratta di una somma cospicua anche per gli standard dei reali.

Già il principe William aveva ricevuto circa la stessa cifra quando aveva raggiunto i 30 anni nel 2012. In realtà Lady D aveva indicato in 25 anni l'età alla quale i due figli avrebbero avuto accesso al cospicuo lascito, poi aumentata a 30 anni dagli esecutori testamentari. Harry può già comunque contare sulle 40mila sterline di stipendio annuale come ufficiale delle forze armate e sui due milioni di sterline che gli ha lasciato in eredità la bisnonna, la regina Madre.



Molto impegnato nel volontariato, si spera che il principe faccia buon uso di queste ingenti somme di denaro lasciandosi alle spalle le sue 'bravate' che lo avevano reso tristemente celebre.



Col raggiungimento dei 30 anni i due eredi al trono riceveranno anche lo splendido abito da sposa, fatto di sete e perla, indossato dalla madre al suo matrimonio col principe Carlo. Il vestito e altri oggetti appartenuti alla 'principessa del popolo' sono stati custoditi dal fratello di Lady D, Lord Spencer, che li ha fatti esporre in tutto il mondo con la mostra 'Diana: A Celebration'. Questa iniziativa non era piaciuta a William ed Harry che l'avevano vista come un modo per lucrare sulla morte della madre.