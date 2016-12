Referendum Scozia, record iscritti

18:22 - Sono quasi 4,3 milioni gli elettori che si sono iscritti per votare nel referendum sull'indipendenza scozzese del 18 settembre. Si tratta di un record per la Scozia che non ha mai registrato un elettorato così vasto. Di questi circa 790mila hanno fatto domanda per il voto via posta: fra loro chi abita nelle remote isole. Il 18 si potrà votare in oltre 5mila seggi. Per la prima volta potranno votare anche i giovani di 16 e 17 anni.