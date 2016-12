Referendum, la Crimea dice sì all'annessione alla Russia

La Crimea sarà annessa alla Russia. Questo, secondo i primi dati ufficiali, l'esito del referendum: il 95% di coloro che si sono recati alle urne avrebbe votato per l'adesione a Mosca. L'affluenza ha già superato il 64%, con oltre un milione di elettori. Ma Usa e Ue non ci stanno e annunciano: "E' illegale, non ne riconosceremo l'esito".

21:56 Putin a Obama: "Referendum legale"

Il presidente russo Vladimir Putin, in una telefonata al collega americano Barack Obama, ha ribadito che il referendum in Crimea "è pienamente conforme al diritto internazionale". Lo rende noto il Cremlino.

21:43 Dati ufficiali: 95% a favore annessione Russia

Secondo i primi dati ufficiali il referendum per l'annessione della Crimea alla Russia ha registrato il 95% dei votanti a favore.

20:36 Premier Crimea: lunedì chiediamo annessione a Russia

La Crimea chiederà ufficialmente lunedì la sua annessione alla Russia. Lo ha annunciato il primo ministro separatista Serghei Aksionov sul suo profilo Twitter.

19:43 Mogherini: "Il referendum è illegittimo"

Forte preoccupazione del ministro degli Esteri, Federica Mogherini, sul referendum in Crimea. L'Italia con i partner Ue, lo "ritiene illegittimo" e "ha sostenuto la risoluzione di ieri dal Cds dell'Onu". C'è "ancora spazio per fermare la crisi. Tutti i canali diplomatici restano aperti", a patto che Mosca "non annetta la Crimea".

19:42 Premier Crimea: "Decisione storica"

"Oggi abbiamo preso una decisione molto importante, che entrerà nella storia": lo scrive su twitter il premier della Crimea, Serghiei Aksionov, commentando il referendum per l'annessione alla Russia.

19:30 Usa: "Comunità mondiale intraprenda passi concreti"

La Casa Bianca invita tutta la comunità internazionale "a condannare le azioni" della Russia, "a intraprendere passi concreti per imporre dei costi" e a "sostenere la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina".

19:21 Casa Bianca: "Voto viole le leggi internazionali"

"Il voto in Crimea, svoltosi sotto la minaccia di violenze e l'intimidazione di un intervento da parte dei soldati russi, viola le leggi internazionali". Lo afferma in una nota la Casa Bianca, sottolineando che "le azioni della Russia sono pericolose e destabilizzanti".

19:06 Exit poll: 93% a favore dell'annessione alla Russia

Il sì all'annessione della Crimea alla Russia avrebbe vinto con il 93% dei voti. Lo afferma un exit poll, secondo quanto riferito dalla tv statale russa "Rossia 24".

18:04 Kerry: "Basta provocazioni nell'Est dell'Ucraina"

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha spiegato al suo omologo russo, Serghiei Lavrov, come gli Stati Uniti siano "fortemente preoccupati" per le "continue provocazioni" russe nell'Est dell'Ucraina e per le attività militari in atto in alcune zone contigue alla Crimea. Lo affermano fonti dell'amministrazione Usa.

17:29 Kerry a Lavrov: "Il referendum è illegale"

Il segretario di Stato americano, John Kerry, ha chiamato il ministro degli Esteri russo, Serghiei Lavrov, per ribadirgli la posizione degli Usa secondo cui il referendum sulla Crimea è illegale. Gli Stati Uniti, ha aggiunto, non ne riconosceranno il risultato. Lo confermano fonti dell'amministrazione Usa.

17:11 Ue: "Non riconosceremo l'esito del referendum"

"Il referendum" in Crimea "è illegale e illegittimo, il suo risultato non verrà riconosciuto". Così il presidente della Ue, Herman Van Rompuy, e il presidente della Commissione Ue, José Barroso, in una dichiarazione congiunta.

16:39 Stampa: "Truppe di Kiev verso la Russia"

Soldati e mezzi blindati ucraini si stanno muovendo verso i confini con la Russia. Lo sostiene l'agenzia di stampa ufficiale russa Itar-Tass citando la tv ucraina '24' che ha mostrato immagini di carri armati ucraini trasportati su un treno. Secondo l'agenzia filo-Cremlino, il treno in questione sarebbe arrivato ieri a Kondrashevskaia Novaia, a 10 chilometri da Lugansk (nell'Est dell'Ucraina) e ci sarebbero stati tafferugli con alcuni abitanti del posto, contrari al nuovo governo di Kiev.

16:28 Sebastopoli, centinaia di filorussi in attesa della vittoria

Centinaia di persone si stanno radunando in piazza Nahimov in attesa di celebrare la vittoria del sì all'adesione alla Federazione Russa. Sul palco gruppi di musica popolare russa si alternano mentre davanti a loro sventolano decine di bandiere russe, della Flotta del Mar Nero, della Crimea e dell'ex Urss.

16:27 Crimea, affluenza oltre il 64%

L'affluenza sfonda la soglia di un milione di elettori, pari al 64%, nel referendum che sta svolgendosi in Crimea per l'adesione alla Federazione Russa: lo annuncia la Commissione elettorale.

16:21 Merkel condanna intervento truppe di Mosca

Durante la telefonata con il presidente russo Vladimir Putin, la cancelliera tedesca, Angela Merkel, ha condannato l'intervento di sabato delle truppe di Mosca nella regione di Kherson, nel sud dell'Ucraina, al di fuori dei confini della Crimea. Lo ha reso noto l'ufficio stampa della cancelleria in un comunicato.