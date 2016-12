Referendum Egitto, sì oltre 90%

00:39 - Si profila, come previsto, una massiccia vittoria dei "sì" alla nuova Costituzione egiziana. I centri di monitoraggio dei media locali, sulla base dei primi dati non ufficiali che arrivano dai seggi prospettano una percentuale tra il 95 e il 97%. Il referendum appare sempre di più un plebiscito per l'uomo forte dell'Egitto: il generale Abdel Fatah Sisi, vicepremier e ministro della Difesa e, soprattutto, capo delle Forze Armate.