08:50 - Il presidente della commissione elettorale centrale di Crimea, Mikhail Malishev, ha annunciato i risultati definitivi del controverso e atteso referendum di domenica: 96,77% a favore del ritorno in Russia, il 2,51% per il ritorno alla costituzione del 1992 e lo status della Crimea come parte dell'Ucraina. Le schede annullate sono state lo 0,72%. L'affluenza, imponentissima, è stata dell'83,10%.