16:44 - L'affluenza sfonda la soglia di un milione di elettori, pari al 64%, nel referendum che sta svolgendosi in Crimea per l'adesione alla Federazione Russa. Lo annuncia la Commissione elettorale a meno di tre ore dalla chiusura dei seggi. Intanto centinaia di persone, a Sebastopoli, si stanno radunando in piazza Nahimov in attesa di celebrare la vittoria del sì all'adesione alla Federazione russa.