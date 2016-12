Razzi da Gaza dopo funerali Sharon

15:45 - Pochi minuti dopo la fine dei funerali di Ariel Sharon due razzi sono stati sparati dalla Striscia di Gaza verso il Neghev occidentale, in Israele, dove era in corso la cerimonia. Secondo quanto reso noto da fonti militari, le esplosioni sono avvenute in zone disabitate e non hanno provocato vittime né feriti. Dal giorno della morte dell'ex primo ministro israeliano, dai territori palestinesi erano già stati lanciati diversi razzi.