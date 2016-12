12 luglio 2014 Raid su Gaza, ancora decine morti

L'attacco di terra si avvicina E' corsa contro tempo per la diplomazia per cercare di fermare nuovi massacri. Botta e risposta da entrambi le parti in causa: missili su Gaza, razzi su Israele, sia a Gerusalemme sia a Tel Aviv

01:22 - Nel quinto giorno di guerra a Gaza è stato un sabato di sangue. Continuano a cadere i razzi su Israele, sia a Gerusalemme sia a Tel Aviv, ma nella Striscia ci sono stati almeno 52 morti, compresi donne e bambini. Il bilancio complessivo è così salito a circa 157, con oltre 1.000 feriti. Per la diplomazia è una corsa contro il tempo per fermare il massacro. L'attacco di terra da parte di Israele sembra più vicino.

Tra i posti colpiti dai raid israeliani ci sarebbe anche - secondo un'agenzia palestinese - un orfanotrofio (ma l'episodio è stato smentito dall'ambasciata israeliana a Roma) e un capannello di gente per strada. Mentre il raid più pesante è arrivato sabato sera, con un attacco che secondo i militari israeliani ha preso di mira la casa del capo della polizia di Hamas, ma secondo fonti mediche palestinesi ha centrato una palazzina e una moschea nel centro di Gaza City uccidendo almeno 16 persone.



Vicino un attacco di terra - Sembra farsi intanto più concreto lo spettro di un possibile intervento di terra: come anticipato dalla tv Canale 10 e confermato da un portavoce militare, Israele ha indirizzato in queste ore un messaggio di avvertimento alla popolazione di diversi rioni a nord di Gaza intimando di abbandonare le case perché quelle aree si trasformeranno in zona di combattimento.



Diplomazia in azione - L'escalation, scandita anche dal lancio di tre razzi verso il nord d'Israele dal Libano, ha spinto la comunità internazionale ad uscire dal guscio: i membri del Consiglio di Sicurezza dell'Onu hanno lanciato un "appello per la de-escalation della situazione" a Gaza, chiedendo "il ripristino della calma e una ripresa del cessate il fuoco del novembre 2012". L'appello - minore rispetto ad una vera e propria 'risoluzione' che avrebbe visto l'opposizione Usa - esprime "profonda preoccupazione per la crisi in corso a Gaza e per i civili di entrambe le parti". Chiede inoltre "il rispetto del diritto umanitario internazionale, comprese le norme sulla protezione dei civili" e ribadisce il sostegno "per la ripresa di negoziati diretti tra israeliani e palestinesi".



Domenica, ha annunciato il ministro degli Esteri inglese William Hague, Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Germania discuteranno a Vienna una proposta di cessate il fuoco a Gaza. Hague ha riferito di aver parlato sia con il suo omologo israeliano Avigdor Lieberman sia con il presidente palestinese Abu Mazen. A Lieberman, Hague ha chiesto il rinnovo del cessate il fuoco fra Israele e Gaza in base all'accordo raggiunto tra le parti nel 2012, mentre ad Abu Mazen il capo della diplomazia britannica ha chiesto di fare "di fare tutto quello in suo potere" per raggiungere l'obiettivo di uno stop.







Italia: "Gaza al centro del vertice Ue" - Il presidente francese, Francois Hollande, ha avuto un colloquio telefonico con il premier turco Recep Tayyip Erdogan, per parlare della "grave situazione a Gaza". L'Italia - presidente di turno della Ue - ha proposto che la "drammatica situazione mediorientale" sia al centro del Vertice tra i leader europei, mercoledì a Bruxelles.



L'Egitto di Fattah al Sisi sembra aver ritrovato il suo ruolo di attivo mediatore tra le parti. I media israeliani avevano segnalato la presentazione ad Israele ed ad Hamas, da parte dell'Egitto e di uno stato arabo, probabilmente il Qatar, di una bozza di tregua. L'accordo si comporrebbe di due punti: uno sulla sicurezza e l'altro su aspetti socio-economici. La tv israeliana ha anche citato la possibilità di una tregua umanitaria di 12 ore. In serata il giornale Haaretz ha riportato una dichiarazione del portavoce di Hamas Sami Abu-Zuhri secondo cui la fazione islamica deve ancora ricevere "una concreta offerta" su un cessate il fuoco. "Se riceviamo - ha aggiunto - una proposta seria, la studieremo e risponderemo. Per ora le forze della resistenza continuano a combattere l'occupazione".



L'aviazione israeliana ha colpito complessivamente nella Striscia 1236 volte e 686 sono stati i razzi lanciati da Gaza su Israele (inclusa Gerusalemme). Razzi lanciati contro Gerusalemme sono finiti 'fuori bersaglio' anche nella Cisgiordania palestinese - nella zona di Hebron e in quella di Betlemme secondo testimoni locali - ma senza conseguenze per le persone.



A Gaza la situazione è pesantissima con edifici pubblici, case, strutture devastate e il martellamento continuo degli aerei e il ronzio dei droni che non lasciano in pace neppure un istante la popolazione. La rappresentanza palestinese all'Onu ha detto che il 78% dei morti sono civili. La riapertura da parte dell'Egitto del valico di Rafah con Gaza ha consentito oggi di far passare aiuti medici alla popolazione. Ma Israele per tutta la giornata ha continuato a rafforzare la morsa intorno alla Striscia inviando nuove truppe.