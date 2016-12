Raid su Damasco, dieci i morti

01:45 - In Siria almeno dieci persone sono rimaste uccise nelle ultime ore in raid aerei compiuti dalle forze del regime in un sobborgo di Damasco, e fra questi vi sono almeno tre bambini e tre donne, una delle quali incinte, oltre a quattro uomini: lo rendono noto gli attivisti dell'Osservatorio siriano per i diritti umani. Gli attacchi, dice l'ong, si sono concentrati soprattutto sul sobborgo di Douma, dove vi sono varie posizioni tenute dai ribelli.