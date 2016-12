Raid Gaza, militare israeliano telefona a cittadino palestinese per avvertirlo

18:51 - Le forze dell'Idf avvertono con una telefonata i civili palestinesi "5 minuti" prima di un raid, secondo la pratica del "roof knocking". Ecco il video del colloquio pubblicato dalle Forze di difesa israeliane. "Dobbiamo bombardare un palazzo vicino al tuo, faremo di tutto per colpire in pieno l'obiettivo senza procurare troppi danni intorno, ma dobbiamo avvertirti per sicurezza", si sente nella telefonata. "Hai 5 minuti per andare via prima del raid", conclude il soldato.