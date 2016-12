Ragazzino Usa è un atleta prodigio: batte il record della mezza maratona

08:29 - Ha solo dieci anni ma ha già all'attivo un record, quello di aver concluso una mezza maratona in un'ora e 37 minuti. L'atleta prodigio è Noah Bliss, originario del Wisconsin. Il precedente record risale al 2012 ed è appartenuto ad un suo coetaneo che invece aveva tagliato il traguardo in un'ora e 38 minuti. Noah ha iniziato a correre con il padre a sette anni mentre a otto ha corso la sua prima mezza maratona con la madre.

L'ultima gara alla quale il ragazzino ha partecipato era di nuovo con i genitori, e Noah non prevedeva certo di battere un record mondiale. Quando l'atleta prodigio ha seminato il padre, che si era fermato per una breve sosta, è però apparso chiaro che Noah si stava avviando di corsa verso il successo: non solo ha battuto il padre, ma è risultato anche essere il più veloce corridore con meno di 19 anni.



Instancabile, Noah Bliss ha in programma di correre un'altra mezza maratona il 18 maggio.