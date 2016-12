14 gennaio 2014 Ragazzina si scrive nel futuro e muore

La ragazzina, l'americana Taylor Smith, si è scritta una lettera da aprire il 13 aprile 2023. Ma pochi mesi dopo è morta per le complicanze di una polmonite

09:06 - E' diventata un vero fenomeno su Facebook la lettera che una 12enne statunitense ha scritto alla se stessa del futuro. Taylor Smith è però morta pochi mesi dopo aver scritto la missiva, che avrebbe dovuto aprire solo dopo aver compiuto i 22 anni. I suoi genitori, che hanno trovato lo scritto mettendo in ordine le sue cose, hanno quindi deciso di condividerlo sul social, dove la lettera è diventata subito virale.

La bimba è morta inaspettatamente per le complicazioni di una polmonite. Vivace, curiosa, piena di domande e di commenti, la lettera racconta in poche righe la personalità della ragazzina: "Era così intelligente e divertente, piena di vita. Aveva la saggezza di un'adulta e la fede di una bimba", ha raccontato il papà, Tim Smith, parlando di "shock, dolore, incredulità per l'improvvisa perdita".



Sulla busta nella quale la ragazzina ha chiuso la lettera c'è la scritta "Per Taylor Smith. Da aprire il 13 aprile 2023". "Cara Taylor - si legge all'interno - come va la vita? Oggi la mia vita è semplice (10 anni nel passato), so che sono in ritardo per te, ma mentre scrivo sono in anticipo: quindi congratulazioni per aver passato la maturità! Se invece non ce l'hai fatta, non mollare, continua a provarci".



E ancora, la 12enne scriveva: "Ma hai pregato di recente? Hai letto la Bibbia, hai servito il Signore? Se non lo hai fatto, muoviti e fallo ora!". Taylor era curiosa riguardo la sua vita futura, ecco allora tante domande a se stessa: "Cosa hai deciso di fare al college? Hai viaggiato all'estero in questi anni? Come è andata a finire quella serie televisiva che amavi tanto?". Infine, un consiglio: "Ricordati, sono passati 10 anni da quando ti ho scritto, un sacco di cose sono successe, brutte e belle. E' come funziona la vita e dobbiamo accettarlo". Gli americani commossi twittano: "Taylor sei la nostra eroina".